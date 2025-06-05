سعر SNP500 (SNP500)
سعر SNP500 (SNP500) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 403.36K. يتم تحديث سعر SNP500 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SNP500 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SNP500 خلال اليوم هو -9.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 899.11M
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خلال اليوم، كان سعر SNP500 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SNP500 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SNP500 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SNP500 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.09%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SNP500: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.26%
-9.09%
-42.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SNP500 – The Token of Tokens The Ultimate Revolution in Passive Income & Cross-Chain Rewards • Earn top meme coins just by holding – passive income on autopilot • Rewards are generated from a 5% buy/sell tax and distributed directly to holders • Hold 30,000+ tokens to start receiving payouts. The more you hold, the more you earn, with increasing boosts the longer you hold • Built for sustainability & growth – a crypto index fund for the people • Transparent tokenomics, rapid rewards, and a mission to take the crypto market to the next level Join the movement. Hold. Earn. Multiply.
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