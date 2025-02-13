سعر Snowtomb LOT (SLOT)
سعر Snowtomb LOT (SLOT) المباشر لليوم هو USD 0.3557. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SLOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Snowtomb LOT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 100.21
- تغيير سعر Snowtomb LOT خلال اليوم هو -0.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Snowtomb LOT مقابل USD هو $ -0.0021807577993241 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Snowtomb LOT مقابل USD هو $ +0.0011005358 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Snowtomb LOT مقابل USD هو $ -0.1762300354 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Snowtomb LOT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0021807577993241
|-0.60%
|30 يوم
|$ +0.0011005358
|+0.31%
|60 يوم
|$ -0.1762300354
|-49.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Snowtomb LOT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.73%
-0.60%
+18.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Snowtomb Lots (SLOT) are one of the ways to measure the value of the STOMB Protocol and shareholder trust in its ability to maintain STOMB close to peg.
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