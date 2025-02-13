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سعر Snowtomb LOT (SLOT) المباشر لليوم هو USD 0.3557 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SLOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Snowtomb LOT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 100.21 - تغيير سعر Snowtomb LOT خلال اليوم هو -0.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Snowtomb LOT (SLOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Snowtomb LOT مقابل USD هو $ -0.0021807577993241 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Snowtomb LOT مقابل USD هو $ +0.0011005358 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Snowtomb LOT مقابل USD هو $ -0.1762300354 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Snowtomb LOT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0021807577993241 -0.60% 30 يوم $ +0.0011005358 +0.31% 60 يوم $ -0.1762300354 -49.54% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Snowtomb LOT (SLOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Snowtomb LOT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.354797$ 0.354797 $ 0.354797 24 ساعة مرتفع $ 0.368439$ 0.368439 $ 0.368439 عالية طوال الوقت $ 5,956.66$ 5,956.66 $ 5,956.66 تغير السعر (1 ساعة) -0.73% تغير السعر (1يوم) -0.60% تغير السعر (7 أيام) +18.51%

معلومات سوق Snowtomb LOT (SLOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: