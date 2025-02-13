سعر Snowtomb (STOMB)
سعر Snowtomb (STOMB) المباشر لليوم هو USD 0.089926. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STOMB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Snowtomb الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.97
- تغيير سعر Snowtomb خلال اليوم هو +4.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Snowtomb مقابل USD هو $ +0.00357038 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Snowtomb مقابل USD هو $ -0.0281029001 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Snowtomb مقابل USD هو $ -0.0492244672 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Snowtomb مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00357038
|+4.13%
|30 يوم
|$ -0.0281029001
|-31.25%
|60 يوم
|$ -0.0492244672
|-54.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Snowtomb: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.67%
+4.13%
+7.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
STOMB token is designed to be used as a medium of exchange. The built-in stability mechanism in the protocol aims to maintain STOMB's peg to 0.1 Avalanche (AVAX) token in the long run.
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