سعر SnowCrash (NORA)
سعر SnowCrash (NORA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NORA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SnowCrash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.02
- تغيير سعر SnowCrash خلال اليوم هو +0.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SnowCrash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SnowCrash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SnowCrash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SnowCrash مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.56%
|30 يوم
|$ 0
|-1.48%
|60 يوم
|$ 0
|-35.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SnowCrash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.48%
+0.56%
+29.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SnowCrash DAO is a native virtual company in SnowCrash Space. SnowCrash Space is a massive, collaborative, multiplayer open-world game.
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