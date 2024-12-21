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سعر Snowbank (SB)

USD

مخطط سعر Snowbank (SB) المباشر

$232.24
$232.24$232.24
+0.70%(1D)

سعر Snowbank (SB) لليوم

سعر Snowbank (SB) المباشر لليوم هو USD 232.24. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.08M. يتم تحديث سعر SB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Snowbank الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.58K
- تغيير سعر Snowbank خلال اليوم هو +0.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 159.64K

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أداء سعر Snowbank (SB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Snowbank مقابل USD هو $ +1.67 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Snowbank مقابل USD هو $ +4.7216017680 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Snowbank مقابل USD هو $ +5.2621171440 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Snowbank مقابل USD هو $ -27.79839616098657 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +1.67+0.72%
30 يوم$ +4.7216017680+2.03%
60 يوم$ +5.2621171440+2.27%
90 يوم$ -27.79839616098657-10.69%

تحليل سعر Snowbank (SB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Snowbank: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 216.5
$ 216.5$ 216.5

$ 241.29
$ 241.29$ 241.29

$ 8,356.8
$ 8,356.8$ 8,356.8

+1.24%

+0.72%

-2.37%

معلومات سوق Snowbank (SB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 37.08M
$ 37.08M$ 37.08M

$ 3.58K
$ 3.58K$ 3.58K

159.64K
159.64K 159.64K

ما هو Snowbank ( SB )

Snowbank DAO is the decentralized reserve currency protocol available on the Avalanche Network based on the SB token. Each SB token is backed by a basket of assets (e.g., MIM, SB-AVAX LP Tokens etc etc) in the Snowbank DAO treasury, giving it an intrinsic value that it cannot fall below. Snowbank DAO also introduces economic and game-theoretic dynamics into the market through staking and minting.

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المصدر Snowbank (SB)

الموقع الرسمي

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