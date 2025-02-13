سعر SNORT (SNORT)
سعر SNORT (SNORT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SNORT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SNORT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.77
- تغيير سعر SNORT خلال اليوم هو +3.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SNORT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SNORT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SNORT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SNORT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.12%
|30 يوم
|$ 0
|-16.16%
|60 يوم
|$ 0
|-36.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SNORT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+3.12%
-0.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SNORT don't SHORT. SNORT is BASE degenerate who sniffs out moonshots like truffles. Get ready to see this mug all over the place.
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