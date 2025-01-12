سعر SNOOPYBABE (SBABE)
سعر SNOOPYBABE (SBABE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.89K. يتم تحديث سعر SBABE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SNOOPYBABE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.48K
- تغيير سعر SNOOPYBABE خلال اليوم هو -15.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر SNOOPYBABE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SNOOPYBABE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SNOOPYBABE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SNOOPYBABE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-15.08%
|30 يوم
|$ 0
|-71.63%
|60 يوم
|$ 0
|-82.98%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SNOOPYBABE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.59%
-15.08%
-29.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Our meme token $SBABE, as well as a live cat SnoopyBabe do not like loneliness and want to gather a community that will help develop our project, make decisions and help animals. We plan to help existing animal shelters and charities that help endangered Red Book animals. All information about the shelters and charitable foundations we support will be posted on our website. We have decided to expand our ecosystem permanently to make our project useful in many areas. Therefore, our token $SBABE will be used in various useful sections of our ever growing ecosystem: SnoopyBabe SOL Tools SnoopyBabe Play Marketplace (with rewards for holders and charities) and much more that we are preparing in the near future!
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