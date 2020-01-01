توكنوميكس Snook (SNK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Snook (SNK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Snook (SNK) Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player. الموقع الرسمي: https://www.snook.gg/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.playsnook.com/ اشتر SNK الآن!

توكنوميكس Snook (SNK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Snook (SNK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 53.04K $ 53.04K $ 53.04K إجمالي العرض: $ 38.49M $ 38.49M $ 38.49M العرض المتداول: $ 26.03M $ 26.03M $ 26.03M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 78.44K $ 78.44K $ 78.44K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00130264 $ 0.00130264 $ 0.00130264 السعر الحالي: $ 0.00203769 $ 0.00203769 $ 0.00203769 معرفة المزيد عن سعر Snook (SNK)

توكنوميكس Snook (SNK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Snook (SNK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SNK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SNK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SNK، استكشف السعر المباشر لتوكن SNK!

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