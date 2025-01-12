سعر Snook (SNK)
سعر Snook (SNK) المباشر لليوم هو USD 0.00210169. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 54.69K. يتم تحديث سعر SNK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Snook الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.00
- تغيير سعر Snook خلال اليوم هو +3.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 26.03M
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خلال اليوم، كان سعر Snook مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Snook مقابل USD هو $ -0.0008652277 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Snook مقابل USD هو $ -0.0005152902 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Snook مقابل USD هو $ +0.000092348833833587 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.11%
|30 يوم
|$ -0.0008652277
|-41.16%
|60 يوم
|$ -0.0005152902
|-24.51%
|90 يوم
|$ +0.000092348833833587
|+4.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Snook: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+3.11%
-19.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player.
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|1 SNK إلى GBP
￡0.0017023689
|1 SNK إلى EUR
€0.0020386393
|1 SNK إلى USD
$0.00210169
|1 SNK إلى MYR
RM0.0094365881
|1 SNK إلى TRY
₺0.074399826
|1 SNK إلى JPY
¥0.3313734623
|1 SNK إلى RUB
₽0.2135947547
|1 SNK إلى INR
₹0.1811026273
|1 SNK إلى IDR
Rp34.4539289136
|1 SNK إلى PHP
₱0.12399971
|1 SNK إلى EGP
￡E.0.106135345
|1 SNK إلى BRL
R$0.0128623428
|1 SNK إلى CAD
C$0.0030264336
|1 SNK إلى BDT
৳0.2575200757
|1 SNK إلى NGN
₦3.2736553947
|1 SNK إلى UAH
₴0.0892587743
|1 SNK إلى VES
Bs0.11138957
|1 SNK إلى PKR
Rs0.5878847268
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₸1.1143580718
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