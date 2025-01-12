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سعر Snook (SNK) المباشر لليوم هو USD 0.00210169 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 54.69K . يتم تحديث سعر SNK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Snook الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.00 - تغيير سعر Snook خلال اليوم هو +3.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 26.03M

أداء سعر Snook (SNK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Snook مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Snook مقابل USD هو $ -0.0008652277 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Snook مقابل USD هو $ -0.0005152902 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Snook مقابل USD هو $ +0.000092348833833587 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.11% 30 يوم $ -0.0008652277 -41.16% 60 يوم $ -0.0005152902 -24.51% 90 يوم $ +0.000092348833833587 +4.60%

تحليل سعر Snook (SNK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Snook: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00202499$ 0.00202499 $ 0.00202499 24 ساعة مرتفع $ 0.00210296$ 0.00210296 $ 0.00210296 عالية طوال الوقت $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +3.11% تغير السعر (7 أيام) -19.64%

معلومات سوق Snook (SNK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: