توكنوميكس SNIFFS (SNIFFS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SNIFFS (SNIFFS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SNIFFS (SNIFFS) SNIFFS is an AI-powered gossip platform designed for anonymous information sharing, combining entertainment with community-driven intelligence. It allows users to submit gossip anonymously, with AI filtering out irrelevant content and ranking submissions based on engagement and relevance. The most significant and relevant gossip is pushed to an autonomous Twitter agent, which shares updates and responds to user mentions, facilitating real-time interaction. Beyond entertainment, SNIFFS functions as a due diligence platform, leveraging an advanced AI analysis infrastructure and an extensive database to provide insights on projects and individuals. The platform integrates an onchain AI agent that automatically tracks and organizes discussions, ensuring access to trending news within the Web3 ecosystem. الموقع الرسمي: https://sniffs.io/ اشتر SNIFFS الآن!

توكنوميكس SNIFFS (SNIFFS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SNIFFS (SNIFFS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 27.43K $ 27.43K $ 27.43K إجمالي العرض: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M العرض المتداول: $ 592.73M $ 592.73M $ 592.73M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 46.28K $ 46.28K $ 46.28K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر SNIFFS (SNIFFS)

توكنوميكس SNIFFS (SNIFFS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SNIFFS (SNIFFS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SNIFFS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SNIFFS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SNIFFS، استكشف السعر المباشر لتوكن SNIFFS!

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