سعر SNIFFS (SNIFFS)
سعر SNIFFS (SNIFFS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SNIFFS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SNIFFS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.87K
- تغيير سعر SNIFFS خلال اليوم هو -46.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SNIFFS مقابل USD هو $ -0.000296843748474862 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SNIFFS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SNIFFS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SNIFFS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000296843748474862
|-46.60%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SNIFFS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-9.81%
-46.60%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SNIFFS is an AI-powered gossip platform designed for anonymous information sharing, combining entertainment with community-driven intelligence. It allows users to submit gossip anonymously, with AI filtering out irrelevant content and ranking submissions based on engagement and relevance. The most significant and relevant gossip is pushed to an autonomous Twitter agent, which shares updates and responds to user mentions, facilitating real-time interaction. Beyond entertainment, SNIFFS functions as a due diligence platform, leveraging an advanced AI analysis infrastructure and an extensive database to provide insights on projects and individuals. The platform integrates an onchain AI agent that automatically tracks and organizes discussions, ensuring access to trending news within the Web3 ecosystem.
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