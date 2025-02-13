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سعر Snibbu the Crab (SNIBBU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SNIBBU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Snibbu the Crab الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 245.92 - تغيير سعر Snibbu the Crab خلال اليوم هو -1.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Snibbu the Crab (SNIBBU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Snibbu the Crab مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Snibbu the Crab مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Snibbu the Crab مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Snibbu the Crab مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.42% 30 يوم $ 0 -25.10% 60 يوم $ 0 -73.21% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Snibbu the Crab (SNIBBU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Snibbu the Crab: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) -1.42% تغير السعر (7 أيام) -13.21%

معلومات سوق Snibbu the Crab (SNIBBU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: