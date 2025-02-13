سعر Snibbu the Crab (SNIBBU)
سعر Snibbu the Crab (SNIBBU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SNIBBU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Snibbu the Crab الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 245.92
- تغيير سعر Snibbu the Crab خلال اليوم هو -1.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Snibbu the Crab مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Snibbu the Crab مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Snibbu the Crab مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Snibbu the Crab مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.42%
|30 يوم
|$ 0
|-25.10%
|60 يوم
|$ 0
|-73.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Snibbu the Crab: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
-1.42%
-13.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We have taken over all 3 projects of the market memes - SNIBBU, DODO and BOBO - they're a very strong meme within the crypto industry as they're always relevant to the market price action - upwards momentum (MUMU), downwards momentum (BOBO), sideways (SNIBBU) and crazy events (DODO). We are aiming at building a very strong community across all 3 tokens and we are working with the very well established team of MUMU to weave in our narrative and provide a welcoming platform for anyone new to crypto, as well as OGs.
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