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سعر SNG Token (SNG) المباشر لليوم هو USD 0.0064034 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SNG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SNG Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 207.38 - تغيير سعر SNG Token خلال اليوم هو +1.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SNG Token (SNG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SNG Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SNG Token مقابل USD هو $ -0.0016541973 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SNG Token مقابل USD هو $ -0.0017007359 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SNG Token مقابل USD هو $ -0.002363595655676407 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.37% 30 يوم $ -0.0016541973 -25.83% 60 يوم $ -0.0017007359 -26.55% 90 يوم $ -0.002363595655676407 -26.96%

تحليل سعر SNG Token (SNG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SNG Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00630912$ 0.00630912 $ 0.00630912 24 ساعة مرتفع $ 0.00640418$ 0.00640418 $ 0.00640418 عالية طوال الوقت $ 0.0336267$ 0.0336267 $ 0.0336267 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.37% تغير السعر (7 أيام) +9.88%

معلومات سوق SNG Token (SNG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: