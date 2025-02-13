سعر SNG Token (SNG)
سعر SNG Token (SNG) المباشر لليوم هو USD 0.0064034. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SNG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SNG Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 207.38
- تغيير سعر SNG Token خلال اليوم هو +1.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SNG Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SNG Token مقابل USD هو $ -0.0016541973 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SNG Token مقابل USD هو $ -0.0017007359 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SNG Token مقابل USD هو $ -0.002363595655676407 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.37%
|30 يوم
|$ -0.0016541973
|-25.83%
|60 يوم
|$ -0.0017007359
|-26.55%
|90 يوم
|$ -0.002363595655676407
|-26.96%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SNG Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.37%
+9.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The SNG Token is pioneering the future of decentralized finance (DeFi) with its innovative approach and strong commitment to community-driven progress.
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