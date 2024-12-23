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سعر Snetwork (SNET) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 186.13K . يتم تحديث سعر SNET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Snetwork الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 110.02 - تغيير سعر Snetwork خلال اليوم هو -0.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 238.60M

أداء سعر Snetwork (SNET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Snetwork مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Snetwork مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Snetwork مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Snetwork مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.71% 30 يوم $ 0 +1.90% 60 يوم $ 0 -35.54% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Snetwork (SNET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Snetwork: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.053809$ 0.053809 $ 0.053809 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.71% تغير السعر (7 أيام) -8.91%

معلومات سوق Snetwork (SNET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: