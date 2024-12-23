سعر Snetwork (SNET)
سعر Snetwork (SNET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 186.13K. يتم تحديث سعر SNET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Snetwork الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 110.02
- تغيير سعر Snetwork خلال اليوم هو -0.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 238.60M
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خلال اليوم، كان سعر Snetwork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Snetwork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Snetwork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Snetwork مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.71%
|30 يوم
|$ 0
|+1.90%
|60 يوم
|$ 0
|-35.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Snetwork: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.71%
-8.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SNET(Snetwork) swaps with LLT at 1:1 ratio. Snetwork（Distributed Shared Cloud Computing Network）is a distributed shared computing platform, focus on block chain applications.
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