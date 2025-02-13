سعر SNEEL (SNEEL)
سعر SNEEL (SNEEL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SNEEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SNEEL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 223.78
- تغيير سعر SNEEL خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SNEEL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SNEEL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SNEEL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SNEEL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+11.16%
|60 يوم
|$ 0
|-10.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SNEEL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-24.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WHO IS SNEEL In the bustling animal kingdom, a risk-taking snail named Sneel, with a gambling habit, discovers a cryptocurrency opportunity called Sneel Coin. With his loyal friend Sloth, they invest all their resources into it, hoping for riches. As the coin's value rises, they realize the true worth lies in their friendship and community. They pledge to use their wealth for the forest's welfare, becoming inspirations for others, showcasing the importance of friendship, resilience, and using blessings for good. The snail that won't fail. 100% burnt LP and no team tokens.
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