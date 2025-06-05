سعر Snardler Wormfriend (SNARDLER)
سعر Snardler Wormfriend (SNARDLER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.31K. يتم تحديث سعر SNARDLER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Snardler Wormfriend الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Snardler Wormfriend خلال اليوم هو -45.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 378.62B
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خلال اليوم، كان سعر Snardler Wormfriend مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Snardler Wormfriend مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Snardler Wormfriend مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Snardler Wormfriend مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-45.64%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Snardler Wormfriend: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.50%
-45.64%
+101.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Snardler isn’t just a meme, he’s real. Listed as “Snardler Wormfriend” in Hedz by Matt Furie (#517 on OpenSea), and now featured in Matt’s upcoming book Cortex Vortex, teased by the editor on Instagram @beuys_on_sale. From NFT to printed lore, Snardler is officially part of the story. Friend? Villain? No one knows. But he’s here. And he’s not going anywhere. You can try to join his world… or just let him slide into yours.
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