سعر Snakes Game (SNAKES)
سعر Snakes Game (SNAKES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.02K. يتم تحديث سعر SNAKES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Snakes Game الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.92
- تغيير سعر Snakes Game خلال اليوم هو -0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Snakes Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Snakes Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Snakes Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Snakes Game مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.28%
|30 يوم
|$ 0
|-13.87%
|60 يوم
|$ 0
|+1.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Snakes Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.73%
-0.28%
-14.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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