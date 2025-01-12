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سعر Snakes Game (SNAKES) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.02K . يتم تحديث سعر SNAKES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Snakes Game الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.92 - تغيير سعر Snakes Game خلال اليوم هو -0.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر Snakes Game (SNAKES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Snakes Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Snakes Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Snakes Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Snakes Game مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.28% 30 يوم $ 0 -13.87% 60 يوم $ 0 +1.96% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Snakes Game (SNAKES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Snakes Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.73% تغير السعر (1يوم) -0.28% تغير السعر (7 أيام) -14.09%

معلومات سوق Snakes Game (SNAKES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: