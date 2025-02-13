سعر Snake AI (SNAKEAI)
سعر Snake AI (SNAKEAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SNAKEAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Snake AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.74M
- تغيير سعر Snake AI خلال اليوم هو -1.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Snake AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Snake AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Snake AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Snake AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.75%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Snake AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.77%
-1.75%
+9.32%
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