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سعر Snake AI (SNAKEAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SNAKEAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Snake AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.74M - تغيير سعر Snake AI خلال اليوم هو -1.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Snake AI (SNAKEAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Snake AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Snake AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Snake AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Snake AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.75% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Snake AI (SNAKEAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Snake AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00117524$ 0.00117524 $ 0.00117524 تغير السعر (1 ساعة) -0.77% تغير السعر (1يوم) -1.75% تغير السعر (7 أيام) +9.32%

معلومات سوق Snake AI (SNAKEAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: