سعر SnailMoon (SNM)
سعر SnailMoon (SNM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SNM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SnailMoon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.72
- تغيير سعر SnailMoon خلال اليوم هو +4.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SnailMoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SnailMoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SnailMoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SnailMoon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.58%
|30 يوم
|$ 0
|-18.18%
|60 يوم
|$ 0
|-47.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SnailMoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
+4.58%
-12.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? The SnailMoon token is a satirical memecoin built on the Ethereum blockchain using a standard ERC-20 contract. SnailMoon’s goal is to meme the entire cryptocurrency space. What makes your project unique? SnailMoon promotes itself with self-published satirical articles and videos. History of your project. SnailMoon was launched on 29/04/2023 by a team from the UK. What’s next for your project? SnailMoon will continue to grow and meme the cryptocurrency space. What can your token be used for? The SnailMoon token can be used for absolutely nothing. It is a memecoin.
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