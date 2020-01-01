توكنوميكس SnailBrook (SNAIL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SnailBrook (SNAIL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SnailBrook (SNAIL) What is the project about? -SnailBrook, has been launched onto the cryptocurrency scene with a heart, and prepares to unveil its ambitious plans for the future. The memecoin, founded by visionary entrepreneur Finn, is set to unify the realm of cryptocurrencies and emerge as a symbol of hope, egalitarianism, and boundless potential. What makes your project unique? Snailbrook unites all meme coins, creating a new wave in the industry where collaboration of projects, data, and effort work in everyone's favor. History of your project. We are brand new launched project with bootstrapped funds and in a fully fair launch which means there are no VCs, no team tokens. What’s next for your project? We are set to begin our airdrop phase to meme communities as well as listing on some very prominent centralized exchanges soon, as we work through our roadmap. What can your token be used for? Toke Utility will be unveiled in Phase 2. الموقع الرسمي: https://snailbrook.ai/ اشتر SNAIL الآن!

توكنوميكس SnailBrook (SNAIL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SnailBrook (SNAIL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 352.10K $ 352.10K $ 352.10K إجمالي العرض: $ 82.37B $ 82.37B $ 82.37B العرض المتداول: $ 82.37B $ 82.37B $ 82.37B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 352.10K $ 352.10K $ 352.10K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00042588 $ 0.00042588 $ 0.00042588 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000297 $ 0.00000297 $ 0.00000297 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر SnailBrook (SNAIL)

توكنوميكس SnailBrook (SNAIL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SnailBrook (SNAIL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SNAIL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SNAIL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SNAIL، استكشف السعر المباشر لتوكن SNAIL!

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