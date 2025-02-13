سعر Snail Trail (SLIME)
سعر Snail Trail (SLIME) المباشر لليوم هو USD 0.00085. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SLIME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Snail Trail الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.32
- تغيير سعر Snail Trail خلال اليوم هو +2.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Snail Trail مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Snail Trail مقابل USD هو $ -0.0002942836 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Snail Trail مقابل USD هو $ -0.0004810993 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Snail Trail مقابل USD هو $ -0.0005592044495976688 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.98%
|30 يوم
|$ -0.0002942836
|-34.62%
|60 يوم
|$ -0.0004810993
|-56.59%
|90 يوم
|$ -0.0005592044495976688
|-39.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Snail Trail: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.61%
+2.98%
-2.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Snail Trail is an NFT based auto racing game where players place their Snails in competitive races and win rewards. Players can own, optimize, reproduce, and race with their Snails. Every Snail belongs to one of five families. Based on their genetics, they have unique traits and racing preferences that players can get to know better to develop tactics and strategies that will improve their performance—and maximize reward earnings. A Snail's performance also depends on the racing track environment. The game's reproduction systems allow players to mint more Snails and compete in more races. Snail Trail is a new kind of racing game that requires strategic thinking and foresight—paired with the fun of collecting NFTs.
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