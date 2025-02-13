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سعر Snail Trail (SLIME) المباشر لليوم هو USD 0.00085 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SLIME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Snail Trail الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.32 - تغيير سعر Snail Trail خلال اليوم هو +2.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Snail Trail (SLIME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Snail Trail مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Snail Trail مقابل USD هو $ -0.0002942836 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Snail Trail مقابل USD هو $ -0.0004810993 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Snail Trail مقابل USD هو $ -0.0005592044495976688 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.98% 30 يوم $ -0.0002942836 -34.62% 60 يوم $ -0.0004810993 -56.59% 90 يوم $ -0.0005592044495976688 -39.68%

تحليل سعر Snail Trail (SLIME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Snail Trail: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00080712$ 0.00080712 $ 0.00080712 24 ساعة مرتفع $ 0.00088302$ 0.00088302 $ 0.00088302 عالية طوال الوقت $ 0.01665601$ 0.01665601 $ 0.01665601 تغير السعر (1 ساعة) -0.61% تغير السعر (1يوم) +2.98% تغير السعر (7 أيام) -2.28%

معلومات سوق Snail Trail (SLIME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: