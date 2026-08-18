سعر SN21 AdTAO اليوم

السعر المباشر لمشروع SN21 AdTAO (SN21) اليوم هو $ 0.682726، مع تغير بنسبة 5.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN21 الحالي إلى USD هو $ 0.682726 لكل SN21.

يحتل SN21 AdTAO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,393,651، مع عرض متداول قدره 4.97M SN21. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN21 بين $ 0.638374 (أدنى) و$ 0.694811 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00977233.

على المدى القصير، تحرك SN21 بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+9.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 85.50K.

معلومات سوق SN21 AdTAO (SN21)

القيمة السوقية $ 3.39M$ 3.39M $ 3.39M الحجم (24 ساعة) $ 85.50K$ 85.50K $ 85.50K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.39M$ 3.39M $ 3.39M إمداد دورة التداول 4.97M 4.97M 4.97M إجمالي العرض 4,970,601.00886694 4,970,601.00886694 4,970,601.00886694

القيمة السوقية الحالية لـ SN21 AdTAO هي $ 3.39M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 85.50K. العرض المتداول لـ SN21 يبلغ 4.97M، مع إجمالي عرض 4970601.00886694. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.39M.