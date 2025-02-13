سعر SmurfsINU (SMURF)
سعر SmurfsINU (SMURF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SMURF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SmurfsINU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.04
- تغيير سعر SmurfsINU خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SmurfsINU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SmurfsINU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SmurfsINU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SmurfsINU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+0.60%
|60 يوم
|$ 0
|-0.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SmurfsINU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SmurfsINU is designed to create a complex ecosystem in which DeFi and Metaverse are integrated together. Crypto users will access all DeFi & Metaverse services quickly, cheaply and effectively with only SmurfsINU platforms. For this, we are building the SmurfsVerse world and the SmurfINU DexWallet application. In addition, SmurfsINU is making special preparations for FIFA WorldCup Qatar 2022 and aims to be the mascot of the tournament.
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