سعر smorf (SMORF)
سعر smorf (SMORF) المباشر لليوم هو USD 0.00000335. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SMORF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق smorf الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 176.05
- تغيير سعر smorf خلال اليوم هو +0.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر smorf مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر smorf مقابل USD هو $ +0.0000002986 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر smorf مقابل USD هو $ -0.0000005633 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر smorf مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.40%
|30 يوم
|$ +0.0000002986
|+8.92%
|60 يوم
|$ -0.0000005633
|-16.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر smorf: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.40%
-13.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SMORF is a token based on the Solana network that represent as meme of the original Smurf. Incubated by Guerilla Labs, $SMORF has a strong community backing due to the culture. We like to call it a smorfment.
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