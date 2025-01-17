سعر SMORE (SMORE)
سعر SMORE (SMORE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 78.56K. يتم تحديث سعر SMORE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SMORE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.62K
- تغيير سعر SMORE خلال اليوم هو -8.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.84M
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خلال اليوم، كان سعر SMORE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SMORE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SMORE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SMORE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.65%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SMORE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-8.65%
-71.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SMORE is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. Created by the prominent caller Smore, it emerged from the AI16ZDAO trenches, aiming to foster a fun and engaging community token for AI16Z enthusiasts. For more information and updates, you can visit the following links: Official Website: https://www.smore.lol/ Whitepaper: https://www.smore.lol/whitepaper Twitter: https://x.com/SMOREBOT_69420 Telegram: https://t.me/+91XI6aWjTBcwM2Rk Token Information: https://www.birdeye.so/token/8fb5D1zmjU9Bs7V2oqjtf47SwajCAgi4jzN6Nr5md3Ns?chain=solana
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