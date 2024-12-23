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سعر Smoovie Phone (SP) المباشر لليوم هو USD 38.73 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.63M . يتم تحديث سعر SP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Smoovie Phone الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 736.73 - تغيير سعر Smoovie Phone خلال اليوم هو -5.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 42.07K

أداء سعر Smoovie Phone (SP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Smoovie Phone مقابل USD هو $ -2.35937425683844 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Smoovie Phone مقابل USD هو $ -22.2964969380 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Smoovie Phone مقابل USD هو $ +19.6300371360 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Smoovie Phone مقابل USD هو $ +24.745252905091305 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -2.35937425683844 -5.74% 30 يوم $ -22.2964969380 -57.56% 60 يوم $ +19.6300371360 +50.68% 90 يوم $ +24.745252905091305 +176.94%

تحليل سعر Smoovie Phone (SP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Smoovie Phone: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 38.72$ 38.72 $ 38.72 24 ساعة مرتفع $ 42.59$ 42.59 $ 42.59 عالية طوال الوقت $ 126.94$ 126.94 $ 126.94 تغير السعر (1 ساعة) -1.56% تغير السعر (1يوم) -5.74% تغير السعر (7 أيام) -31.47%

معلومات سوق Smoovie Phone (SP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: