سعر Smoovie Phone (SP)
سعر Smoovie Phone (SP) المباشر لليوم هو USD 38.73. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.63M. يتم تحديث سعر SP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Smoovie Phone الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 736.73
- تغيير سعر Smoovie Phone خلال اليوم هو -5.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 42.07K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SP.
خلال اليوم، كان سعر Smoovie Phone مقابل USD هو $ -2.35937425683844 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Smoovie Phone مقابل USD هو $ -22.2964969380 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Smoovie Phone مقابل USD هو $ +19.6300371360 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Smoovie Phone مقابل USD هو $ +24.745252905091305 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -2.35937425683844
|-5.74%
|30 يوم
|$ -22.2964969380
|-57.56%
|60 يوم
|$ +19.6300371360
|+50.68%
|90 يوم
|$ +24.745252905091305
|+176.94%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Smoovie Phone: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.56%
-5.74%
-31.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable .
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SP إلى AUD
A$61.968
|1 SP إلى GBP
￡30.5967
|1 SP إلى EUR
€36.7935
|1 SP إلى USD
$38.73
|1 SP إلى MYR
RM174.285
|1 SP إلى TRY
₺1,363.296
|1 SP إلى JPY
¥6,065.5053
|1 SP إلى RUB
₽3,981.8313
|1 SP إلى INR
₹3,290.5008
|1 SP إلى IDR
Rp624,677.3319
|1 SP إلى PHP
₱2,269.578
|1 SP إلى EGP
￡E.1,970.9697
|1 SP إلى BRL
R$235.0911
|1 SP إلى CAD
C$55.3839
|1 SP إلى BDT
৳4,609.2573
|1 SP إلى NGN
₦59,953.2654
|1 SP إلى UAH
₴1,617.7521
|1 SP إلى VES
Bs1,975.23
|1 SP إلى PKR
Rs10,737.1179
|1 SP إلى KZT
₸20,256.1773
|1 SP إلى THB
฿1,328.0517
|1 SP إلى TWD
NT$1,262.2107
|1 SP إلى CHF
Fr34.4697
|1 SP إلى HKD
HK$300.9321
|1 SP إلى MAD
.د.م388.0746