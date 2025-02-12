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سعر smol pep (PEP) المباشر لليوم هو USD 0.00386945 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.02M . يتم تحديث سعر PEP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق smol pep الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.05M - تغيير سعر smol pep خلال اليوم هو -26.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر smol pep (PEP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر smol pep مقابل USD هو $ -0.001418208804738998 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر smol pep مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر smol pep مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر smol pep مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001418208804738998 -26.82% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر smol pep (PEP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر smol pep: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00261717$ 0.00261717 $ 0.00261717 24 ساعة مرتفع $ 0.00617248$ 0.00617248 $ 0.00617248 عالية طوال الوقت $ 0.01155794$ 0.01155794 $ 0.01155794 تغير السعر (1 ساعة) -1.00% تغير السعر (1يوم) -26.82% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق smol pep (PEP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: