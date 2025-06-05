سعر Smol dodo ($DOD)
سعر Smol dodo ($DOD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 105.18K. يتم تحديث سعر $DOD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Smol dodo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Smol dodo خلال اليوم هو -8.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Smol dodo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Smol dodo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Smol dodo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Smol dodo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.04%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Smol dodo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-8.04%
-11.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$DOD (Smol Dodo) is a meme-inspired cryptocurrency on the Solana blockchain, embodying a smaller, playful version of DODO, the Black Swan from 4chan's /biz/ board. Rooted in 4chan's market force memes, $DOD symbolizes unpredictable market events with humor. It features zero taxes and a revoked mint driving community-led DeFi growth. With a fixed supply and vibrant community, it aims for viral appeal. Market memes for market participants, cant get any simpler than that.
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