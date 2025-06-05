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سعر Smol dodo ($DOD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 105.18K . يتم تحديث سعر $DOD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Smol dodo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Smol dodo خلال اليوم هو -8.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر Smol dodo ($DOD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Smol dodo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Smol dodo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Smol dodo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Smol dodo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.04% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Smol dodo ($DOD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Smol dodo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -8.04% تغير السعر (7 أيام) -11.40%

معلومات سوق Smol dodo ($DOD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: