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سعر Smol Bun (BUN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 229.03K . يتم تحديث سعر BUN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Smol Bun الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.31K - تغيير سعر Smol Bun خلال اليوم هو -13.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M

أداء سعر Smol Bun (BUN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Smol Bun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Smol Bun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Smol Bun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Smol Bun مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -13.08% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Smol Bun (BUN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Smol Bun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00190054$ 0.00190054 $ 0.00190054 تغير السعر (1 ساعة) +1.69% تغير السعر (1يوم) -13.08% تغير السعر (7 أيام) -62.47%

معلومات سوق Smol Bun (BUN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: