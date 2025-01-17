سعر Smol Bun (BUN)
سعر Smol Bun (BUN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 229.03K. يتم تحديث سعر BUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Smol Bun الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.31K
- تغيير سعر Smol Bun خلال اليوم هو -13.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
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خلال اليوم، كان سعر Smol Bun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Smol Bun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Smol Bun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Smol Bun مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.08%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Smol Bun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.69%
-13.08%
-62.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BUN began as a test token and has evolved into a community-driven meme token centered around the concept of a small rabbit — “tis ist de smollest bun on Solana.” The smol rabbit is more than a symbol; it reflects the project's inclusive and playful spirit. BUN encourages collaboration and fun among its community members, promoting decentralized participation and engagement within the Solana ecosystem.
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