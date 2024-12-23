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سعر Smoking Giraffe (GRAF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 116.18K . يتم تحديث سعر GRAF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Smoking Giraffe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.04K - تغيير سعر Smoking Giraffe خلال اليوم هو -2.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 471.58M

أداء سعر Smoking Giraffe (GRAF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Smoking Giraffe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Smoking Giraffe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Smoking Giraffe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Smoking Giraffe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.70% 30 يوم $ 0 -55.44% 60 يوم $ 0 -72.53% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Smoking Giraffe (GRAF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Smoking Giraffe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02124022$ 0.02124022 $ 0.02124022 تغير السعر (1 ساعة) +3.31% تغير السعر (1يوم) -2.70% تغير السعر (7 أيام) -15.76%

معلومات سوق Smoking Giraffe (GRAF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: