سعر Smoking Giraffe (GRAF)
سعر Smoking Giraffe (GRAF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 116.18K. يتم تحديث سعر GRAF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Smoking Giraffe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.04K
- تغيير سعر Smoking Giraffe خلال اليوم هو -2.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 471.58M
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خلال اليوم، كان سعر Smoking Giraffe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Smoking Giraffe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Smoking Giraffe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Smoking Giraffe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.70%
|30 يوم
|$ 0
|-55.44%
|60 يوم
|$ 0
|-72.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Smoking Giraffe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.31%
-2.70%
-15.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
An original brand built on the Solana blockchain focused on merchandise, app & video game development, hand-drawn art, and giraffe conservation.
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