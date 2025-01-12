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سعر Smoking Eagle Dog (SED) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.03K . يتم تحديث سعر SED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Smoking Eagle Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.46 - تغيير سعر Smoking Eagle Dog خلال اليوم هو +0.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 987.77M

أداء سعر Smoking Eagle Dog (SED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Smoking Eagle Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Smoking Eagle Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Smoking Eagle Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Smoking Eagle Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.39% 30 يوم $ 0 -24.49% 60 يوم $ 0 -32.91% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Smoking Eagle Dog (SED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Smoking Eagle Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00188068$ 0.00188068 $ 0.00188068 تغير السعر (1 ساعة) +0.55% تغير السعر (1يوم) +0.39% تغير السعر (7 أيام) -14.42%

معلومات سوق Smoking Eagle Dog (SED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: