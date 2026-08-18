سعر Smoking Chicken Fish اليوم

السعر المباشر لمشروع Smoking Chicken Fish (SCF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SCF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SCF.

يحتل Smoking Chicken Fish حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 373,864، مع عرض متداول قدره 999.75M SCF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SCF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.145357، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SCF بمقدار +0.20% خلال الساعة الماضية و-3.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 665.59.

معلومات سوق Smoking Chicken Fish (SCF)

القيمة السوقية $ 373.86K$ 373.86K $ 373.86K الحجم (24 ساعة) $ 665.59$ 665.59 $ 665.59 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 373.86K$ 373.86K $ 373.86K إمداد دورة التداول 999.75M 999.75M 999.75M إجمالي العرض 999,754,353.54052 999,754,353.54052 999,754,353.54052

القيمة السوقية الحالية لـ Smoking Chicken Fish هي $ 373.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 665.59. العرض المتداول لـ SCF يبلغ 999.75M، مع إجمالي عرض 999754353.54052. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 373.86K.