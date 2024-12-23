سعر SmokinCat (SMCT)
سعر SmokinCat (SMCT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 59.61K. يتم تحديث سعر SMCT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SmokinCat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.71K
- تغيير سعر SmokinCat خلال اليوم هو +4.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر SmokinCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SmokinCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SmokinCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SmokinCat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.42%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SmokinCat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.65%
+4.42%
-29.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SmokinCat is a meme token on the Solana blockchain where digital culture meets real-world street art. Inspired by the wild creativity of internet memes and the rebellious spirit of graffiti, SmokinCat injects a fresh twist into the crypto scene. All artwork is crafted by our talented in-house developer and artist, Marc Craig, merging vibrant visuals with innovative blockchain technology. Let me know if you need help with any other sections or a polished logo design!
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