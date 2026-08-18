سعر Smilek to the Bank اليوم

السعر المباشر لمشروع Smilek to the Bank (SMILEK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SMILEK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SMILEK.

يحتل Smilek to the Bank حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 87,403,914، مع عرض متداول قدره 1.75T SMILEK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SMILEK بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SMILEK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Smilek to the Bank (SMILEK)

القيمة السوقية $ 87.40M$ 87.40M $ 87.40M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 87.40M$ 87.40M $ 87.40M إمداد دورة التداول 1.75T 1.75T 1.75T إجمالي العرض 1,750,000,000,000.0 1,750,000,000,000.0 1,750,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Smilek to the Bank هي $ 87.40M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SMILEK يبلغ 1.75T، مع إجمالي عرض 1750000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 87.40M.