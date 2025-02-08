سعر Smilek (SMILEK)
سعر Smilek (SMILEK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 124.86K. يتم تحديث سعر SMILEK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Smilek الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.31K
- تغيير سعر Smilek خلال اليوم هو -20.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.00T
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خلال اليوم، كان سعر Smilek مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Smilek مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Smilek مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Smilek مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-20.56%
|30 يوم
|$ 0
|-68.17%
|60 يوم
|$ 0
|-96.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Smilek: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.27%
-20.56%
-60.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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