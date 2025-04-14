سعر SMB Token (SMB)
سعر SMB Token (SMB) المباشر لليوم هو USD 0.36991. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SMB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SMB Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 750.69K
- تغيير سعر SMB Token خلال اليوم هو +4.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SMB Token مقابل USD هو $ +0.0161946 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SMB Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SMB Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SMB Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0161946
|+4.58%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SMB Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
+4.58%
+425.07%
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