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سعر SMB Token (SMB) المباشر لليوم هو USD 0.36991 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SMB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SMB Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 750.69K - تغيير سعر SMB Token خلال اليوم هو +4.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SMB Token (SMB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SMB Token مقابل USD هو $ +0.0161946 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SMB Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SMB Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SMB Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0161946 +4.58% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SMB Token (SMB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SMB Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.320385$ 0.320385 $ 0.320385 24 ساعة مرتفع $ 0.435543$ 0.435543 $ 0.435543 عالية طوال الوقت $ 0.569536$ 0.569536 $ 0.569536 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) +4.58% تغير السعر (7 أيام) +425.07%

معلومات سوق SMB Token (SMB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: