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سعر Smarty Pay (SPY) المباشر لليوم هو USD 0.00023961 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SPY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Smarty Pay الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.44 - تغيير سعر Smarty Pay خلال اليوم هو -0.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Smarty Pay (SPY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Smarty Pay مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Smarty Pay مقابل USD هو $ -0.0000254353 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Smarty Pay مقابل USD هو $ -0.0000297290 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Smarty Pay مقابل USD هو $ -0.00012854530456977516 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.76% 30 يوم $ -0.0000254353 -10.61% 60 يوم $ -0.0000297290 -12.40% 90 يوم $ -0.00012854530456977516 -34.91%

تحليل سعر Smarty Pay (SPY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Smarty Pay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00023794$ 0.00023794 $ 0.00023794 24 ساعة مرتفع $ 0.00024402$ 0.00024402 $ 0.00024402 عالية طوال الوقت $ 0.405062$ 0.405062 $ 0.405062 تغير السعر (1 ساعة) -0.30% تغير السعر (1يوم) -0.76% تغير السعر (7 أيام) -7.77%

معلومات سوق Smarty Pay (SPY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: