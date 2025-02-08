سعر Smarty Pay (SPY)
سعر Smarty Pay (SPY) المباشر لليوم هو USD 0.00023961. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Smarty Pay الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.44
- تغيير سعر Smarty Pay خلال اليوم هو -0.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Smarty Pay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Smarty Pay مقابل USD هو $ -0.0000254353 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Smarty Pay مقابل USD هو $ -0.0000297290 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Smarty Pay مقابل USD هو $ -0.00012854530456977516 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.76%
|30 يوم
|$ -0.0000254353
|-10.61%
|60 يوم
|$ -0.0000297290
|-12.40%
|90 يوم
|$ -0.00012854530456977516
|-34.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Smarty Pay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.30%
-0.76%
-7.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SPY is the world's first claimed utility token that has direct connectivity between Fiat Gateway and Crypto Gateway transactions. This harmonization combination is a witness to the history of the establishment of the 3rd generation of crypto currency. The POS (point of sales) transaction system from Smarty Indonesia will be the main engine of the block hash of every transaction that is converted to SPY where each holder has the opportunity to do stacking, farming, exchange etc. to maximize their respective capitalization.
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