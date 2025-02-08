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سعر SmartsetToken (SST) المباشر لليوم هو USD 0.00003823 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SmartsetToken الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.45 - تغيير سعر SmartsetToken خلال اليوم هو -0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SmartsetToken (SST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SmartsetToken مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SmartsetToken مقابل USD هو $ -0.0000098015 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SmartsetToken مقابل USD هو $ -0.0000199066 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SmartsetToken مقابل USD هو $ -0.00005638915817147499 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.06% 30 يوم $ -0.0000098015 -25.63% 60 يوم $ -0.0000199066 -52.07% 90 يوم $ -0.00005638915817147499 -59.59%

تحليل سعر SmartsetToken (SST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SmartsetToken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00003822$ 0.00003822 $ 0.00003822 24 ساعة مرتفع $ 0.00003829$ 0.00003829 $ 0.00003829 عالية طوال الوقت $ 0.00045513$ 0.00045513 $ 0.00045513 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.06% تغير السعر (7 أيام) -19.23%

معلومات سوق SmartsetToken (SST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: