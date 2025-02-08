سعر SmartsetToken (SST)
سعر SmartsetToken (SST) المباشر لليوم هو USD 0.00003823. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SmartsetToken الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.45
- تغيير سعر SmartsetToken خلال اليوم هو -0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SmartsetToken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SmartsetToken مقابل USD هو $ -0.0000098015 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SmartsetToken مقابل USD هو $ -0.0000199066 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SmartsetToken مقابل USD هو $ -0.00005638915817147499 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.06%
|30 يوم
|$ -0.0000098015
|-25.63%
|60 يوم
|$ -0.0000199066
|-52.07%
|90 يوم
|$ -0.00005638915817147499
|-59.59%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SmartsetToken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.06%
-19.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Smartset International Ltd., a pioneer in software development and tokenization, introduces the SST - Smartset Token. It's more than just a token; it offers holders a plethora of benefits and opportunities in the expansive Smartset International Ltd. ecosystem. By holding the SST token, individuals position themselves for future projects, gain early access to critical information, get potential investment discounts, and engage with a vibrant tech community. The Problem The digital era, while offering innovative capital raising methods like ICOs and STOs, is not devoid of issues. Challenges range from fraudulent schemes to intricate global regulations. There's a growing demand for a transparent, trusted, and globally compliant token system. Our Solution: Smartset Token, a utility token, aims to bridge these gaps. Offering its holders exclusive advantages like early project access, informational insights, potential investment discounts, and an inclusive community engagement model. By ensuring transparency and trust, the SST token promises to address the challenges that the digital token industry faces.
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