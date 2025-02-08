سعر SmartNFT (SMARTNFT)
سعر SmartNFT (SMARTNFT) المباشر لليوم هو USD 0.00000444. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SMARTNFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SmartNFT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.30
- تغيير سعر SmartNFT خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SmartNFT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SmartNFT مقابل USD هو $ -0.0000026546 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SmartNFT مقابل USD هو $ -0.0000033770 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SmartNFT مقابل USD هو $ -0.000008098992762201432 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000026546
|-59.78%
|60 يوم
|$ -0.0000033770
|-76.06%
|90 يوم
|$ -0.000008098992762201432
|-64.59%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SmartNFT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SmartNFT is part of the world's first blockchain mobile security network, used by LOX Network and brings a revolutionary proof-of-ownership use case to NFTs. SmartNFT is an NFT representation of the user and records this data to the XRP ledger; it also powers the SmartNFT marketplace to buy, sell and trade the artwork that is paired to the user profile NFT QR code and displayed on your device lock screen, making it easy to track ownership on the LOX Network mobile or web app
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|1 SMARTNFT إلى AUD
A$0.0000070596
|1 SMARTNFT إلى GBP
￡0.000003552
|1 SMARTNFT إلى EUR
€0.0000042624
|1 SMARTNFT إلى USD
$0.00000444
|1 SMARTNFT إلى MYR
RM0.0000197136
|1 SMARTNFT إلى TRY
₺0.0001593072
|1 SMARTNFT إلى JPY
¥0.0006720828
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₽0.0004302804
|1 SMARTNFT إلى INR
₹0.0003897432
|1 SMARTNFT إلى IDR
Rp0.0727868736
|1 SMARTNFT إلى PHP
₱0.0002576088
|1 SMARTNFT إلى EGP
￡E.0.0002231988
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R$0.000025752
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C$0.0000063048
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৳0.0005417688
|1 SMARTNFT إلى NGN
₦0.00665667
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₴0.0001841268
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Bs0.0002664
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Rs0.0012391596
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₸0.002265288
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฿0.0001503384
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NT$0.0001458096
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Fr0.000003996
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HK$0.0000345876
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