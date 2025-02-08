سعر SmartMoney (SMRT)
سعر SmartMoney (SMRT) المباشر لليوم هو USD 0.00006477. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SMRT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SmartMoney الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.00
- تغيير سعر SmartMoney خلال اليوم هو -0.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SmartMoney مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SmartMoney مقابل USD هو $ -0.0000189569 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SmartMoney مقابل USD هو $ -0.0000339297 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SmartMoney مقابل USD هو $ -0.0000940418655723841 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.34%
|30 يوم
|$ -0.0000189569
|-29.26%
|60 يوم
|$ -0.0000339297
|-52.38%
|90 يوم
|$ -0.0000940418655723841
|-59.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SmartMoney: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.34%
-20.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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₺0.0023239476
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₽0.0062768607
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