سعر SmarterCoin (SMRTR)
سعر SmarterCoin (SMRTR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SMRTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SmarterCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 900.69
- تغيير سعر SmarterCoin خلال اليوم هو +0.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SmarterCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SmarterCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SmarterCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SmarterCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.65%
|30 يوم
|$ 0
|-81.08%
|60 يوم
|$ 0
|-83.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SmarterCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.57%
+0.65%
-55.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SmarterCoin is the second project within the SmartCoin ecosystem, a multi-phase yield farming protocol on Avalanche (AVAX) with an innovative self-feeding tokenomics system and a 100% fair launch.
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