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سعر Smart World Union (SWU) المباشر لليوم هو USD 0.00031 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SWU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Smart World Union الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.97K - تغيير سعر Smart World Union خلال اليوم هو +3.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Smart World Union (SWU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Smart World Union مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Smart World Union مقابل USD هو $ +0.0000332637 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Smart World Union مقابل USD هو $ +0.0000741776 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Smart World Union مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.30% 30 يوم $ +0.0000332637 +10.73% 60 يوم $ +0.0000741776 +23.93% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Smart World Union (SWU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Smart World Union: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00030$ 0.00030 $ 0.00030 24 ساعة مرتفع $ 0.00031131$ 0.00031131 $ 0.00031131 عالية طوال الوقت $ 0.156932$ 0.156932 $ 0.156932 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +3.30% تغير السعر (7 أيام) +6.94%

معلومات سوق Smart World Union (SWU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: