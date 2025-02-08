سعر Smart World Union (SWU)
سعر Smart World Union (SWU) المباشر لليوم هو USD 0.00031. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SWU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Smart World Union الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.97K
- تغيير سعر Smart World Union خلال اليوم هو +3.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Smart World Union مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Smart World Union مقابل USD هو $ +0.0000332637 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Smart World Union مقابل USD هو $ +0.0000741776 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Smart World Union مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.30%
|30 يوم
|$ +0.0000332637
|+10.73%
|60 يوم
|$ +0.0000741776
|+23.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Smart World Union: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+3.30%
+6.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Smart World Union has launched the SWU. SWU will be a utility token to be used for payments, purchases and traceable transactions within the renewable energy industry. The SWU want to use the blockchain to change how we consume energy in a world that is already undergoing an energy transition. The goal is to provide complete transparency throughout the entire energy value chain, which includes power generation, transmission, distribution, and consumption. SMART WORLD UNION is the new energy token, aiming to rise to the future challenges of the energy industry.
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