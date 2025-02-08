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سعر Smart Wallet (SWT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SWT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Smart Wallet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.46K - تغيير سعر Smart Wallet خلال اليوم هو -22.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Smart Wallet (SWT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Smart Wallet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Smart Wallet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Smart Wallet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Smart Wallet مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -22.21% 30 يوم $ 0 -38.18% 60 يوم $ 0 -75.43% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Smart Wallet (SWT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Smart Wallet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00000315$ 0.00000315 $ 0.00000315 تغير السعر (1 ساعة) -2.32% تغير السعر (1يوم) -22.21% تغير السعر (7 أيام) -64.98%

معلومات سوق Smart Wallet (SWT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: