سعر Smart Wallet (SWT)
سعر Smart Wallet (SWT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SWT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Smart Wallet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.46K
- تغيير سعر Smart Wallet خلال اليوم هو -22.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Smart Wallet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Smart Wallet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Smart Wallet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Smart Wallet مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-22.21%
|30 يوم
|$ 0
|-38.18%
|60 يوم
|$ 0
|-75.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Smart Wallet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.32%
-22.21%
-64.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This token is the main means of payment within the SWT ecosystem and partners. A number of partners include such trading platforms as EVEMarketMall and TBCC VPN, logistics organizations responsible for the delivery of goods in the Asian region. Given the wide coverage of the community and the high popularity of cryptocurrency as a trading and investment vehicle, the SWT token is used as the base coin for investing and staking programs within the Investment Fund.
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