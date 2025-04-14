سعر Smart Reward Token (SRT)
سعر Smart Reward Token (SRT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SRT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Smart Reward Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.76K
- تغيير سعر Smart Reward Token خلال اليوم هو +0.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SRT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SRT.
خلال اليوم، كان سعر Smart Reward Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Smart Reward Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Smart Reward Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Smart Reward Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.34%
|30 يوم
|$ 0
|-68.67%
|60 يوم
|$ 0
|-13.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Smart Reward Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.75%
+0.34%
-20.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SRT (WiFi Rewards Token) provided as an incentive will be developed so that it can be used in online and offline stores through partnered retail stores. Starting from Korea, we want to advance into the payment business into the Southeast Asian market, where the financial infrastructure has not developed to the level of the developed countries. It is necessary to work with early partners that realize the above mission, and the Smart Rewards Token Platform has signed a promising partner, DANBI KOREA . DANBI operates ‘AD.Fi’, an offline store-based WIFI advertising platform, and ‘Order.Fi,’ an order payment service, in Korea. While operating for 5 years, DANBI has not only secured an average of 1.5 million views per month in about 5,000 stores, but also is also preparing new services for the Vietnam, Indonesia, and the United States market. Selected as a TIPS company from Korean government, DANBI has proven its technology and business potential in the domestic market and is confident in its role as a key partner of Smart Reward Token Platform. In addition, any partners other than DANBI can participate in the Smart Rewards Token platform so that we build a healthy partner ecosystem
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SRT إلى VND
₫--
|1 SRT إلى AUD
A$--
|1 SRT إلى GBP
￡--
|1 SRT إلى EUR
€--
|1 SRT إلى USD
$--
|1 SRT إلى MYR
RM--
|1 SRT إلى TRY
₺--
|1 SRT إلى JPY
¥--
|1 SRT إلى RUB
₽--
|1 SRT إلى INR
₹--
|1 SRT إلى IDR
Rp--
|1 SRT إلى KRW
₩--
|1 SRT إلى PHP
₱--
|1 SRT إلى EGP
￡E.--
|1 SRT إلى BRL
R$--
|1 SRT إلى CAD
C$--
|1 SRT إلى BDT
৳--
|1 SRT إلى NGN
₦--
|1 SRT إلى UAH
₴--
|1 SRT إلى VES
Bs--
|1 SRT إلى PKR
Rs--
|1 SRT إلى KZT
₸--
|1 SRT إلى THB
฿--
|1 SRT إلى TWD
NT$--
|1 SRT إلى AED
د.إ--
|1 SRT إلى CHF
Fr--
|1 SRT إلى HKD
HK$--
|1 SRT إلى MAD
.د.م--
|1 SRT إلى MXN
$--