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سعر Smart Reward Token (SRT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SRT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Smart Reward Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.76K - تغيير سعر Smart Reward Token خلال اليوم هو +0.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Smart Reward Token (SRT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Smart Reward Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Smart Reward Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Smart Reward Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Smart Reward Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.34% 30 يوم $ 0 -68.67% 60 يوم $ 0 -13.01% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Smart Reward Token (SRT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Smart Reward Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.124078$ 0.124078 $ 0.124078 تغير السعر (1 ساعة) +2.75% تغير السعر (1يوم) +0.34% تغير السعر (7 أيام) -20.31%

معلومات سوق Smart Reward Token (SRT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: