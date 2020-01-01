توكنوميكس Smart Lending AI (SLAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Smart Lending AI (SLAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Smart Lending AI (SLAI) Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure. الموقع الرسمي: https://smartlending.cloud/ اشتر SLAI الآن!

توكنوميكس Smart Lending AI (SLAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Smart Lending AI (SLAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 517.06K $ 517.06K $ 517.06K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 7.51M $ 7.51M $ 7.51M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 688.61K $ 688.61K $ 688.61K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.185569 $ 0.185569 $ 0.185569 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02224677 $ 0.02224677 $ 0.02224677 السعر الحالي: $ 0.06927 $ 0.06927 $ 0.06927 معرفة المزيد عن سعر Smart Lending AI (SLAI)

توكنوميكس Smart Lending AI (SLAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Smart Lending AI (SLAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SLAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SLAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SLAI، استكشف السعر المباشر لتوكن SLAI!

توقعات سعر SLAI هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه SLAI؟ تجمع صفحة توقعات أسعار SLAI الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر SLAI الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!