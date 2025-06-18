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سعر Smart Lending AI (SLAI) المباشر لليوم هو USD 0.02953424 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 295.34K . يتم تحديث سعر SLAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Smart Lending AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Smart Lending AI خلال اليوم هو -14.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر Smart Lending AI (SLAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Smart Lending AI مقابل USD هو $ -0.00500698555530992 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Smart Lending AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Smart Lending AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Smart Lending AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00500698555530992 -14.49% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Smart Lending AI (SLAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Smart Lending AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02255169$ 0.02255169 $ 0.02255169 24 ساعة مرتفع $ 0.03479827$ 0.03479827 $ 0.03479827 عالية طوال الوقت $ 0.070129$ 0.070129 $ 0.070129 تغير السعر (1 ساعة) -1.60% تغير السعر (1يوم) -14.49% تغير السعر (7 أيام) -29.00%

معلومات سوق Smart Lending AI (SLAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: