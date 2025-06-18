سعر Smart Lending AI (SLAI)
سعر Smart Lending AI (SLAI) المباشر لليوم هو USD 0.02953424. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 295.34K. يتم تحديث سعر SLAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Smart Lending AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Smart Lending AI خلال اليوم هو -14.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر Smart Lending AI مقابل USD هو $ -0.00500698555530992 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Smart Lending AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Smart Lending AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Smart Lending AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00500698555530992
|-14.49%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Smart Lending AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.60%
-14.49%
-29.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure.
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