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سعر Smart Energy Pay (SEP) المباشر لليوم هو USD 0.00530102 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SEP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Smart Energy Pay الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.68K - تغيير سعر Smart Energy Pay خلال اليوم هو +1.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Smart Energy Pay (SEP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Smart Energy Pay مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Smart Energy Pay مقابل USD هو $ -0.0009916925 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Smart Energy Pay مقابل USD هو $ -0.0024238081 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Smart Energy Pay مقابل USD هو $ +0.0020306823807884656 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.09% 30 يوم $ -0.0009916925 -18.70% 60 يوم $ -0.0024238081 -45.72% 90 يوم $ +0.0020306823807884656 +62.09%

تحليل سعر Smart Energy Pay (SEP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Smart Energy Pay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00523402$ 0.00523402 $ 0.00523402 24 ساعة مرتفع $ 0.00530941$ 0.00530941 $ 0.00530941 عالية طوال الوقت $ 0.02004583$ 0.02004583 $ 0.02004583 تغير السعر (1 ساعة) +0.78% تغير السعر (1يوم) +1.09% تغير السعر (7 أيام) +3.12%

معلومات سوق Smart Energy Pay (SEP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: