سعر Smart Energy Pay (SEP)
سعر Smart Energy Pay (SEP) المباشر لليوم هو USD 0.00530102. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SEP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Smart Energy Pay الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.68K
- تغيير سعر Smart Energy Pay خلال اليوم هو +1.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Smart Energy Pay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Smart Energy Pay مقابل USD هو $ -0.0009916925 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Smart Energy Pay مقابل USD هو $ -0.0024238081 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Smart Energy Pay مقابل USD هو $ +0.0020306823807884656 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.09%
|30 يوم
|$ -0.0009916925
|-18.70%
|60 يوم
|$ -0.0024238081
|-45.72%
|90 يوم
|$ +0.0020306823807884656
|+62.09%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Smart Energy Pay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.78%
+1.09%
+3.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Smart Energy Pay is a blockchain-powered solution designed to revolutionize the energy sector by enabling secure, transparent energy payments. Integrating our patented 3D wind device for renewable energy generation, the project combines decentralized finance (DeFi) with green energy. Built on its own blockchain, Smart Energy Pay aims to create sustainable, efficient, and accessible energy markets for consumers and businesses alike.
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