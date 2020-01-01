توكنوميكس SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) wUSDN, or wrapped USDN, is an ERC-20 token that serves as a value-accruing wrapper for USDN within the SmarDex ecosystem. Unlike USDN, which employs a rebase mechanism to distribute yields by adjusting token balances, wUSDN maintains a constant token balance while its value appreciates over time. Internally, wUSDN represents a user’s share of the total USDN supply, allowing holders to benefit from USDN’s yield generation without experiencing balance fluctuations. الموقع الرسمي: https://smardex.io/usdn اشتر WUSDN الآن!

توكنوميكس SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M إجمالي العرض: $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M العرض المتداول: $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.921955 $ 0.921955 $ 0.921955 السعر الحالي: $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 معرفة المزيد عن سعر SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

توكنوميكس SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WUSDN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WUSDN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WUSDN، استكشف السعر المباشر لتوكن WUSDN!

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