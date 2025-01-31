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سعر SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) المباشر لليوم هو USD 1.016 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WUSDN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SMARDEX WRAPPED USDN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 257.95K - تغيير سعر SMARDEX WRAPPED USDN خلال اليوم هو +0.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SMARDEX WRAPPED USDN مقابل USD هو $ +0.00170758 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SMARDEX WRAPPED USDN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SMARDEX WRAPPED USDN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SMARDEX WRAPPED USDN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00170758 +0.17% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SMARDEX WRAPPED USDN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 24 ساعة مرتفع $ 1.032$ 1.032 $ 1.032 عالية طوال الوقت $ 1.032$ 1.032 $ 1.032 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) +0.17% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: