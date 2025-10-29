معلومات سعر small fartcoin (TOOTCOIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.24% تغير السعر (7 أيام) +7.15% تغير السعر (7 أيام) +7.15%

سعر small fartcoin (TOOTCOIN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TOOTCOIN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTOOTCOIN على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TOOTCOIN -- على مدار الساعة الماضية، +1.24% على مدار 24 ساعة، و +7.15% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق small fartcoin (TOOTCOIN)

القيمة السوقية $ 8.15K$ 8.15K $ 8.15K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.15K$ 8.15K $ 8.15K إمداد دورة التداول 997.82M 997.82M 997.82M إجمالي العرض 997,818,683.132549 997,818,683.132549 997,818,683.132549

القيمة السوقية الحالية لـ small fartcoin هي $ 8.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TOOTCOIN يبلغ 997.82M، مع إجمالي عرض 997818683.132549. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.15K.